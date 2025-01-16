Новообраний президент США Дональд Трамп оголосив про призначення трьох спеціальних посланців для відновлення бізнесу в Голлівуді. Ними стали легендарні актори Сильвестр Сталлоне, Мел Гібсон та Джон Войт.

Про це повідомляє Fox News.

“Для мене честь оголосити Джона Войта, Мела Гібсона та Сильвестра Сталлоне спеціальними послами у великому, але дуже неспокійному місці — Голлівуді, Каліфорнія. Вони будуть моїми спеціальними посланцями, щоб повернути Голлівуд, який за останні чотири роки втратив багато бізнесу за кордоном, назад — БІЛЬШИМ, КРАЩИМ І СИЛЬНІШИМ, ніж будь-коли раніше!” — написав Трамп на платформі Truth Social.

Президент наголосив, що ці троє зірок будуть його “очима та вухами” у Голлівуді, а він керуватиметься їхніми пропозиціями. Він також зазначив, що це стане початком “Золотого віку Голлівуду”.

Fox News нагадує, Сильвестр Сталлоне неодноразово висловлював підтримку Трампу, називаючи його “другим Джорджем Вашингтоном”.

Мел Гібсон також підтримав президента на виборах 2024 року та критикував Камалу Гарріс.

Джон Войт, відомий своєю активною громадянською позицією, називав Трампа “найкращим президентом з часів Авраама Лінкольна”.