Кандидат у президенти США Дональд Трамп розкритикував віцепрезидентку Камалу Гарріс після її відмови від пропозиції провести дебати під модерацією телеканалу Fox News.

Про це повідомляє Politico.

Дональд Трамп у своїх постах на Truth Social та під час мітингу в Джорджії висловив сумніви щодо інтелектуальних здібностей віцепрезидентки Камали Гарріс, назвавши її “тупою” і стверджуючи, що вона не готова до дебатів.

“Ми зробимо це з Fox, якщо вона з’явиться. Я не думаю, що вона з’явиться”, – сказав він.

Він підтвердив свою готовність до дебатів 4 вересня на Fox News, але штаб Гарріс відмовився від цієї пропозиції, наполягаючи на проведенні дебатів 10 вересня на ABC News.

Нагадаємо, що раніше кандидат у президенти США від республіканців Дональд Трамп оголосив про свою участь у дебатах з віцепрезиденткою Камалою Гарріс від Демократичної партії, які відбудуться (попередньо) 4 вересня.