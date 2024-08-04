Про це повідомляє Politico.
Дональд Трамп у своїх постах на Truth Social та під час мітингу в Джорджії висловив сумніви щодо інтелектуальних здібностей віцепрезидентки Камали Гарріс, назвавши її “тупою” і стверджуючи, що вона не готова до дебатів.
“Ми зробимо це з Fox, якщо вона з’явиться. Я не думаю, що вона з’явиться”, – сказав він.
Він підтвердив свою готовність до дебатів 4 вересня на Fox News, але штаб Гарріс відмовився від цієї пропозиції, наполягаючи на проведенні дебатів 10 вересня на ABC News.
Нагадаємо, що раніше кандидат у президенти США від республіканців Дональд Трамп оголосив про свою участь у дебатах з віцепрезиденткою Камалою Гарріс від Демократичної партії, які відбудуться (попередньо) 4 вересня.
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