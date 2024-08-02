Свою думку Трамп висловив у п’ятничному ефірі телеканалу Fox Business.
На думку Трампа, обмін ув’язнених став “перемогою для Путіна або будь-якої іншої країни, яка має з нами справу”.
Говорячи про звільнення репортера The Wall Street Journal Евана Гершковича, він визнав, що повернення ув’язнених із Росії є добрим для США, але заявив, що домовленості, за якими це сталось, “дуже погані”.
“З нами (тобто за Трампа при владі – ред.) цього б не сталося. Ми б його (Гершковича – ред.) повернули. Нам би не довелося нічого платити. Нам би не довелося відпускати одних з найбільших убивць світу, тому що саме це і сталося, як ви знаєте”, – додав Трамп.
Імовірно, він мав на увазі Вадіма Красікова – агента російського ФСБ, засудженого в Німеччині у 2019 році за вбивство чеченського польового командира Зелімхана Хангошвілі в Берліні.
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