Кандидат у президенти США від Республіканської партії Дональд Трамп розкритикував угоду про обмін ув’язненими між Росією та Західними країнами.

Свою думку Трамп висловив у п’ятничному ефірі телеканалу Fox Business.

На думку Трампа, обмін ув’язнених став “перемогою для Путіна або будь-якої іншої країни, яка має з нами справу”.

Говорячи про звільнення репортера The Wall Street Journal Евана Гершковича, він визнав, що повернення ув’язнених із Росії є добрим для США, але заявив, що домовленості, за якими це сталось, “дуже погані”.

“З нами (тобто за Трампа при владі – ред.) цього б не сталося. Ми б його (Гершковича – ред.) повернули. Нам би не довелося нічого платити. Нам би не довелося відпускати одних з найбільших убивць світу, тому що саме це і сталося, як ви знаєте”, – додав Трамп.

Імовірно, він мав на увазі Вадіма Красікова – агента російського ФСБ, засудженого в Німеччині у 2019 році за вбивство чеченського польового командира Зелімхана Хангошвілі в Берліні.