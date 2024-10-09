Про це повідомляє журналіст Washington Post Боб Вудворд у своїй книзі «Війна».

Вудворд посилається на анонімного помічника Трампа, який стверджує, що після президентства Трамп і Путін зберегли особисті зв’язки. На початку 2024 року Трамп навіть доручив своєму помічнику покинути офіс у Мар-а-Лаґо, щоб мати можливість поговорити з Путіним в приватній розмові.

Крім того, у 2020 році, під час пандемії COVID-19, Трамп нібито надав Путіну дефіцитні тести для виявлення вірусу. За словами журналіста, Путін попросив не розголошувати цей факт, оскільки «люди розізляться на Трампа».

Після публікації цієї інформації Камала Гарріс, суперниця Трампа на виборах, різко розкритикувала його: «Люди в Америці намагалися отримати тести, а цей хлопець відправляє їх до Росії, до диктатора, для особистого використання? Ті, хто росли у дворі, скажуть: ти б отримав, якщо підтримуєш когось, хто є противником твоїх друзів, за принципами, з якими ми всі погоджуємося».

Стівен Ченг, представник передвиборчого штабу Трампа, відкинув твердження Вудворда, назвавши їх вигадкою, а його книгу «підходящою лише для відділу художньої літератури в дисконтному книжковому магазині або для використання як туалетний папір».

Кремлівський речник Дмитро Пєсков також спростував інформацію про приватні розмови між Путіним і Трампом.