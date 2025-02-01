У п’ятницю, 31 січня, адміністрація президента США Дональда Трампа почала масові скорочення в Міністерстві юстиції. Цей крок спрямований на переформатування системи кримінального правосуддя США після того, як Трамп повернувся на посаду президента країни.

Про це пише Reuters.

Як зазначає видання, звільнення у вищому правоохоронному органі США може торкнутися сотень осіб. Відомо, що нова адміністрація Білого дому вже звільнили понад десятеро прокурорів, які висунули проти Трампа кримінальні звинувачення у двох справах.

Також Трамп призупинив усі цивільні права та судові процеси щодо навколишнього середовища та наказав розпочати кримінальні розслідування щодо державних і місцевих чиновників, які втручаються в його жорсткі імміграційні ініціативи.

Наступного тижня ФБР має надати список усіх співробітників, які працювали над кримінальною справою 2024 року, порушеною Міністерством юстиції, проти лідерів бойового угруповання ХАМАС. Також ФБР попросять надати список співробітників, які працювали над двома справами Трампа.

Як зазначає Reuters, на вісьмох посадовців ФБР вже чекає звільнення через їхню участь у справі проти учасників штурму Капітолія 6 січня 2021 року.

“Звільнення потенційно сотень агентів серйозно послабить здатність бюро захищати країну від національної безпеки та кримінальних загроз і, зрештою, призведе до того, що бюро та його нове керівництво програють”, – вважають в Асоціації агентів ФБР.

Представники ФБР і Міністерства юстиції відмовилися коментувати дії адміністрації Трампа.

“Те, що ми бачимо, — це грубе, невідфільтроване застосування президентської влади для очищення уряду від усіх, хто ставить Конституцію на перше місце, замість прихильності чи лояльності Дональду Трампу”, — сказав Бредлі Мосс, адвокат, який представляє інтереси федеральних службовців.

Своє невдоволення політикою Білого дому також висловив сенатор від Демократичної партії США Марк Ворнер: “У той час, коли ми стикаємося з безліччю загроз для батьківщини… викликає глибоку тривогу те, що адміністрація Трампа, схоже, звільняє десятки найдосвідченіших агентів, які є першою лінією захисту нашої країни”.