Президент США Дональд Трамп підписав указ про розсекречення документів, пов’язаних із вбивствами 35-го президента США Джона Кеннеді, його брата, сенатора Роберта Кеннеді, та борця за громадянські права Мартіна Лютера Кінга — молодшого.

Про це пишуть CNBC та Associated Press.

“Через понад 50 років після вбивства президента Джона Кеннеді, сенатора Роберта Кеннеді та пастора Мартіна Лютера Кінга — молодшого федеральний уряд не оприлюднив для громадськості всі свої записи, пов’язані з цими подіями. Їхні родини та американський народ заслуговують на прозорість і правду”, — наголосив Трамп.

У найближчі 15 днів директор Національної розвідки та генеральний прокурор повинні надати Трампу план повного розсекречення документів, пов’язаних із вбивством президента Джона Кеннеді.

Упродовж 45 днів аналогічний план мають підготувати щодо справ сенатора Роберта Кеннеді та Мартіна Лютера Кінга — молодшого.

“У національних інтересах нарешті невідкладно оприлюднити всі записи, пов’язані з цими вбивствами”, — йдеться в повідомленні Білого дому.

Вбивство Джона Кеннеді

Джон Кеннеді був убитий 22 листопада 1963 року в Далласі, штат Техас. Під час руху президентського кортежу він отримав смертельні поранення в шию та голову. У момент нападу Кеннеді перебував у відкритому автомобілі разом із дружиною Жаклін, губернатором Техасу Джоном Конналлі та його дружиною.

Згідно з офіційною версією, Лі Харві Освальд стріляв з шостого поверху будівлі Техаського шкільного книжкового сховища. Його затримали того ж дня, проте через два дні Освальда застрелив мешканець Далласа Джек Рубі, що значно ускладнило розслідування. У цій справі досі залишається чимало невизначеностей.

Убивство Мартіна Лютера Кінга — молодшого

Мартін Лютер Кінг-молодший, відомий захисник прав людини, загинув 4 квітня 1968 року в Мемфісі, штат Теннессі. Його смертельно поранили пострілом, коли він перебував на балконі готелю “Лоррейн” під час підтримки страйкуючих працівників-санітарів.

Куля снайпера поцілила в голову Кінга, і він помер у лікарні. Офіційно відповідальним за вбивство визнано Джеймса Ерла Рея, який спочатку зізнався у злочині, але пізніше заявив, що його підставили. Смерть Кінга стала причиною масових протестів і заворушень по всій території Сполучених Штатів.

Убивство сенатора Роберта Кеннеді

Сенатора Роберта Кеннеді, брата Джона Кеннеді, було поранено 5 червня 1968 року в Лос-Анджелесі, а наступного дня він помер. Напад стався відразу після його перемоги на праймеріз у Каліфорнії під час президентської кампанії.

Після виступу в готелі “Амбасадор” Роберт Кеннеді прямував через кухню, де, за офіційною версією, його застрелив палестинець Сірхан Серхан. Серхана було засуджено до довічного ув’язнення. Однак, як і у випадках із вбивствами Джона Кеннеді та Мартіна Лютера Кінга, у цій справі залишається чимало білих плям.