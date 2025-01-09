Президент США Дональд Трамп серйозно налаштований на спробу придбання Гренландії для розширення сфери впливу Сполучених Штатів у Західній півкулі та закріплення власної політичної спадщини.

Про це повідомляє Reuters.

Трамп заявив, що не виключає використання економічного чи дипломатичного впливу для придбання цієї території, яка належить Данії. Його висловлювання викликали занепокоєння серед європейських союзників, які наголошують на непорушності кордонів в умовах глобальної нестабільності.

За словами одного з радників Трампа, ексдевелопер нерухомості не планує використовувати військову силу для досягнення цієї мети, але готовий застосувати інші засоби, щоб отримати контроль над найбільшим у світі островом, який не є континентом.

“Справжня спадщина полягає в тому, що ви розширюєте територію Сполучених Штатів. За останні 70 років ми не додали жодного нового шматка землі до нашого портфоліо. Трамп говорить про це часто”, – наголосив експерт, що побажав залишитися анонімним.

Прагнення Трампа нагадує історичні рішення адміністрації Дуайта Ейзенхауера, коли у 1959 році США приєднали до свого складу Аляску і Гаваї.

Згідно з джерелами, близькими до Трампа, ідея розширення території США також передбачає придбання Панамського каналу та навіть інтеграцію Канади до Сполучених Штатів.

“Кожне рішення президента Трампа ухвалюється виключно в інтересах США та американського народу. Він звертає увагу на питання національної безпеки та економічні переваги, які пов’язані з Гренландією, Канадою та Панамою”, – заявила представниця Трампа Каролайн Левітт.

Трамп також називає Гренландію стратегічно важливою для національної безпеки США через її розташування та природні ресурси, такі як нафта, газ і мінерали. Крім того, Гренландія є важливим елементом оборонної інфраструктури НАТО завдяки військовій базі США, розташованій на острові.

Під час попередньої адміністрації Трампа у 2019 році ідея придбання Гренландії вже обговорювалася, але тоді її відкинули після негативної реакції Данії. Раніше у 1946 році США намагалися придбати Гренландію за 100 мільйонів доларів, але Данія таємно відмовила у цій пропозиції.

Серед можливих шляхів розширення впливу США у цьому регіоні обговорюється формат угоди про вільну асоціацію, яку США вже використовують з трьома островними державами у Тихому океані. Це могло б дозволити США інтегрувати економіку Гренландії, зберігаючи її незалежність.

Експерти вважають, що інтерес Трампа до Гренландії обумовлений також його бажанням закріпити своє ім’я в історії як лідера, який розширив території США у нову епоху глобального суперництва.