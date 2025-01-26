Президент Сполучених Штатів Дональд Трамп висловив впевненість у тому, що отримає контроль над Гренландією після того, як останніми тижнями жителі острова знову виявили зацікавленість до придбання автономної території Данії.

Про це пише ВВС.

“Я думаю, що ми це отримаємо”, — сказав Трамп журналістам у суботу, 25 січня, додавши, що 57 тисяч жителів острова “хочуть бути з нами”.

Цей коментар американського лідера з’явилися після повідомлень прем’єр-міністерки Данії Метте Фредеріксен про те, що данський острів Гренландія не продається і належить його мешканцям.

“Я хотіла б чітко заявити, що з точки зору данського уряду, Гренландія належить гренландцям”, – заявила вона у коментарі Berlingske.

Зауважимо, що Трамп вже неодноразово висловлював своє бажання, щоб США, виходячи “з міркувань національної безпеки” придбали Гренландію – найбільший острів у світі.

“Я думаю, що Гренландію ми отримаємо, тому що це пов’язано зі свободою світу”, – сказав Трамп.

За даними видання Axios, з 1867 року влада США неодноразово розглядала можливість купівлі або навіть намагалася придбати Гренландію. Географічно цей острів вважається частиною континенту Північна Америка, але має тісні геополітичні зв’язки з Європою та отримує фінансування від ЄС, оскільки з 1979 року перебуває у статусі автономної території Данії.

Гренландія має прямий доступ до Арктики, де давно тривають перегони між світовими лідерами за ресурси в регіоні.