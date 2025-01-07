Обраний президент США вважає, що війна може завершитися протягом шести місяців, але для цього потрібні зміни у підходах до конфлікту. Він також висловив свою думку щодо прагнення України до НАТО та можливості переговорів із Путіним.

Про це він повідомив під час прессконференції у штаті Флорида.

“Сподіваюся, що за шість місяців вийде”, – сказав Трамп.

Він звинуватив адміністрацію Джо Байдена у провокуванні конфлікту в Україні, зазначивши, що це ускладнило можливість припинення бойових дій. На його думку, ситуація може погіршитися, якщо не вживати ефективних заходів.

Трамп також прокоментував ставлення росії до перспективи вступу України до НАТО, висловивши розуміння їхньої позиції.

“Довгий час, ще до Путіна, Росія говорила, що НАТО ніколи не має втручатися у ситуацію з Україною. Це ніби було висічено на камені. А потім Байден сказав, що Україна має мати можливість приєднатися до НАТО. Таким чином, росія отримала б НАТО прямо на своєму порозі. Я можу зрозуміти їхні почуття щодо цього”, – заявив політик.

Щодо можливих переговорів із президентом рф, Трамп не виключив такої зустрічі, але зазначив, що це можливо лише після інавгурації.

“Я не можу вам цього сказати, але я знаю, що Путін хотів би зустрітися. Я не думаю, що буде доречно зустрічатися до 20-го числа, яке я ненавиджу, тому що, як ви знаєте, щодня багато-багато молодих людей вбивають”, – додав він.

Трамп наголосив, що поки він не вступить на посаду, будь-які дії, спрямовані на припинення війни, будуть малоефективними, а жертви серед мирних жителів і військових продовжуватимуть зростати.