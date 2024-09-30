Про це він сказав під час розмови з американським письменником та журналістом Марком Тіссеном, повідомляє The Washington Post.

“Я багато чому навчився, і ми обидва хочемо, щоб ця (війна – ред.) закінчилася, і ми обидва хочемо побачити справедливу угоду, і вона буде справедливою”, – сказав Трамп, розповідаючи про підсумки зустрічі з Президентом України Володимиром Зеленським. Трамп вкотре заявив, що російський лідер Володимир Путін ніколи не почав би повномасштабну війну проти України в період його президентства: “Ми б говорили про це, це було б його мрією, але він би ніколи не пішов на це зі мною (при владі – ред.)”.

Трамп стверджує, що Путін почав замислюватися про вторгнення до України після виведення американських військ з Афганістану 2021 року.

Кандидат в президенти США наголосив, що головною проблемою він досі вважає те, що “Європа, як і раніше, в НАТО не платить свою частку”. Він вважає, що країни ЄС мають вкладати в оборону стільки ж, скільки й США, оскільки, за його словами, економіка ЄС “схожа за розміром” зі США.

Він також згадав про окремі країни, такі як Польща, Литва, Латвія та Естонія. “Ті, хто близько… якщо щось трапиться, вони в біді. Польща в іншій ситуації, ніж деякі інші. Деякі з країн розташовані… набагато далі. Вони мають платити стільки ж, скільки платимо ми”, – зазначив Трамп.