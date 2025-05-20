Дональд Трамп, колишній президент США, висловив занепокоєння щодо діагнозу раку простати у Джо Байдена, стверджуючи, що “хтось приховує факти”. Він підкреслив, що або сам Байден, або його медична команда намагалися замовчати інформацію про хворобу та зниження когнітивних функцій під час його президентства. Ці заяви були опубліковані в одному з видань.

Трамп висловив здивування, чому рак не був виявлений під час щорічного медичного огляду Байдена у Національному військово-медичному центрі Волтера Ріда. “Я вражений, що громадськість не була проінформована раніше, адже до дев’ятої стадії проходить чимало часу. Чому це зайняло так багато часу?” – запитав Трамп.

Він також поставив під сумнів професіоналізм лікарів, які проводили медичний огляд Байдена, і висловив сумніви щодо його розумових здібностей. “Це велика проблема, якщо лікарі пропустили рак або не були чесними”, – додав він.

Трамп також поділився власним досвідом проходження медичного огляду у військово-медичному центрі, зазначивши, що пройшов його без жодних проблем, включаючи когнітивні тести. “Лікарі сказали, що зі мною все гаразд, але виявилося, що це не так. Це небезпечно для нашої країни”, – підкреслив він.

Деякі медики висловили здивування, чому рак Байдена не був виявлений раніше, тоді як інші вказали на можливість швидкого розвитку хвороби після останнього медичного обстеження.

Професор Кароль Сікора, колишній директор онкологічної програми ВООЗ, зазначив, що пізній діагноз Байдена є “дуже незвичайним”. Він припустив, що це могло бути результатом “приховування” з боку лікарів, але більш ймовірно, що рак швидко прогресував.

Прессекретарка Білого дому, Каролін Лівітт, відповіла на заяви Трампа, зазначивши, що він не має підстав для занепокоєння щодо якості медичного обслуговування у лікарні Волтера Ріда, назвавши медичну команду “феноменальною”.

Останній медичний огляд Джо Байдена відбувся в лютому 2024 року, коли його особистий лікар Кевін О’Коннор підтвердив, що президент “придатний до виконання обов’язків” і не має нових проблем зі здоров’ям.

18 травня 2025 року стало відомо, що у Джо Байдена виявили агресивну форму раку простати, але хвороба виявилася “чутливою” до гормональної терапії, що дозволяє контролювати її розвиток. Трамп, дізнавшись про це, побажав Байдену швидкого одужання.

19 травня 2025 року син Трампа, Дональд Трамп-молодший, також відреагував на новини про діагноз Байдена, запитавши, як його дружина, докторка Джилл Байден, могла не помітити хворобу у чоловіка. Важливо зазначити, що Джилл Байден є докторкою педагогічних наук.