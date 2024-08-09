Про це повідомив канал ABC.

“ABC News організує дебати кандидатів у президенти 10 вересня на каналі ABC. Віцепрезидентка Гарріс та колишній президент Трамп підтвердили свою участь у цих дебатах”, — йдеться у повідомленні.

За інформацією CNN, Трамп під час пресконференції у своєму маєтку Мар-а-Лаго у Флориді заявив, що “з нетерпінням” чекає на дебати з віцепрезиденткою Гарріс. Він також зазначив, що вже узгодив майбутні дати дебатів: 4 вересня на Fox News, 10 вересня на ABC, і 25 вересня на NBC.

Трамп додав, що ще залишилися деякі “дрібні деталі”, які потрібно уточнити, зокрема це стосується аудиторії та місця проведення. Він також висловив сумнів, що Гарріс погодиться на всі умови дебатів.

Гарріс, яка раніше підтвердила свою участь у дебатах на ABC, пізніше підтвердила, що буде “щаслива” обговорити інші дебати після 10 вересня. Вона також зазначила, що відкрита до можливості участі в додаткових дебатах, про які згадував Трамп.