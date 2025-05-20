Після нещодавньої телефонної розмови між президентом США Дональдом Трампом і російським лідером Володимиром Путіним, стало відомо про наміри провести прямі переговори між Україною та Росією за участю європейських країн і США. Про це під час брифінгу в Брюсселі повідомила речниця Європейської комісії Паула Піньо.

Піньо зазначила, що Трамп поділився змістом розмови з кількома європейськими лідерами, зокрема з президенткою Єврокомісії Урсулою фон дер Ляєн. Вона підкреслила, що це стало результатом спільних зусиль європейських країн для підтримки прямого діалогу зі США щодо війни в Україні та можливого припинення вогню.

Речниця ЄК також підтвердила, що Трамп і європейські лідери погодилися на проведення наступних прямих переговорів між Україною та Росією, але місце їх проведення ще не визначено.

19 травня Трамп зателефонував Путіну, обговорюючи можливість припинення вогню у війні, яку Росія розпочала проти України, а також шляхи мирного врегулювання конфлікту. Путін, у свою чергу, заявив, що припинення вогню можливе за умови досягнення відповідних домовленостей, але не уточнив їх зміст.

Крім того, Путін розповів про меморандум між Росією та Україною, який може містити питання припинення вогню та принципи врегулювання конфлікту. Він також висловив думку, що переговори у Стамбулі свідчать про те, що сторони рухаються у правильному напрямку.

Того ж дня президент України Володимир Зеленський провів дві телефонні розмови з Трампом: одну до дзвінка Трампа Путіну, іншу – після. До другої розмови долучилися президентка Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн, президент Франції Еммануель Макрон, прем’єр-міністерка Італії Джорджія Мелоні, канцлер Німеччини Фрідріх Мерц та президент Фінляндії Александер Стубб.

Зеленський зазначив, що якщо Росія запропонує меморандум, він не буде секретом. Такий документ міг би стати основою для створення «мапи», що веде до закінчення війни і укладення договору. Меморандум передбачатиме припинення вогню і має бути підтриманий обома сторонами.

Щодо переговорів у Стамбулі, 16 травня відбулася зустріч делегацій України та Росії за участю представників Туреччини. Українську сторону представляли міністр оборони Рустем Умєров, перші заступники міністрів закордонних справ, СБУ, ГУР та інші офіційні особи. Російську делегацію очолював Володимир Мединський разом із заступниками міністрів закордонних справ і оборони та начальником Головного управління Генштабу.

Після переговорів Умєров повідомив, що сторони обговорювали обмін полоненими у форматі 1000 на 1000 та можливість припинення вогню. Наразі Україна працює над деталями обміну, який може відбутися найближчим часом.

Раніше у Стамбулі відбулися тристоронні переговори делегацій України, США та Туреччини. Президент Зеленський, який 15 травня зустрівся з президентом Туреччини Реджепом Ердоганом, назвав рівень російської делегації «бутафорським», але з поваги до Трампа та Ердогана відправив українську делегацію на переговори.

Зеленський також висловив готовність до особистої зустрічі з Путіним у Стамбулі, де Кремль пропонував прямі переговори, проте у Кремлі підтвердили, що Путін не братиме участі у цих перемовинах.