Про це він сказав на Всесвітньому економічному форумі в Давосі.
“Чи буде укладено мирний договір цього року? Запитайте Росію. Україна готова до мирного врегулювання війни”, — відповів Трамп.
Новообраний президент США знову наголосив, що якби він був президентом, війна між Україною та РФ ніколи б не почалася.
Також Трамп висловив бажання якомога швидше провести переговори з російським диктатором Володимиром Путіним, щоб зупинити війну в Україні.
Він зауважив, що ключовим є не економічні втрати чи руйнування інфраструктури, а збереження людських життів.
“Я був би радий якомога швидше зустрітися з Путіним, щоб покласти край цій війні. Мільйони життів, чудові молоді люди гинуть на полі бою. Люди гинуть. Я бачив фотографії того, що відбувається, це справжня бійня”, — сказав Трамп.
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