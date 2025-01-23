Президент США Дональд Трамп заявив, що Україна готова до укладення мирної угоди, однак доля домовленостей залежить від позиції Росії.

Про це він сказав на Всесвітньому економічному форумі в Давосі.

“Чи буде укладено мирний договір цього року? Запитайте Росію. Україна готова до мирного врегулювання війни”, — відповів Трамп.

Новообраний президент США знову наголосив, що якби він був президентом, війна між Україною та РФ ніколи б не почалася.

Також Трамп висловив бажання якомога швидше провести переговори з російським диктатором Володимиром Путіним, щоб зупинити війну в Україні.

Він зауважив, що ключовим є не економічні втрати чи руйнування інфраструктури, а збереження людських життів.