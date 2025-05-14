Президент Сполучених Штатів Дональд Трамп оголосив, що не відправиться до Туреччини для участі в переговорах між Україною та Росією, які заплановані на 15 травня в Стамбулі. Це рішення стало відомим завдяки заяві офіційного представника президента.

Трамп ухвалив таке рішення після того, як президент Росії Володимир Путін оприлюднив склад російської делегації, до якої сам не увійшов. За інформацією, Трамп розглядав можливість поїздки лише в разі присутності Путіна на переговорах.

Очолить російську делегацію помічник президента РФ Володимир Мединський. До складу делегації також увійшли заступник міністра закордонних справ Михайло Галузін, керівник Головного управління Генштабу Валерій Костюков та заступник міністра оборони Олександр Фомін.

Напередодні президент України Володимир Зеленський висловив сподівання на офіційну відповідь Кремля щодо представників Росії, які прибудуть на переговори. Лише після отримання цієї інформації він планує визначитися з форматом зустрічі та подальшими кроками України.

Раніше повідомлялося, що на переговорах у Стамбулі будуть присутні спецпредставники президента США Стів Віткофф та Кіт Келлог. Трамп підтвердив, що Сполучені Штати надішлють своїх представників, зокрема держсекретаря Марко Рубіо, який прибув до Туреччини ввечері 14 травня. Після саміту Рубіо планує провести зустрічі з європейськими колегами для обговорення конфлікту в Україні та інших регіональних питань.

10 травня, за підсумками зустрічі “коаліції охочих”, США та європейські країни закликали Росію до 30-денного припинення вогню, починаючи з 12 травня. У засіданні взяли участь представники 35 країн, включно з Україною, а також лідери Франції, Німеччини, Великої Британії та Польщі. Трамп, за словами канцлера Німеччини Фрідріха Мерца, підтримав цю ініціативу.

Володимир Путін запропонував Україні відновити прямі переговори у Стамбулі без жодних попередніх умов, починаючи з 15 травня. Однак він не згадав про ініціативу 30-денного припинення вогню, яка вже отримала підтримку понад 20 країн. Речник Кремля Дмитро Пєсков зазначив, що Росія має власну позицію щодо припинення вогню, але розгляне можливість 30-денного перемир’я.

Президент Туреччини Реджеп Тайїп Ердоган підтримав проведення переговорів між Росією та Україною у Стамбулі 15 травня, про що було оголошено після телефонної розмови з президентом Франції Емманюелем Макроном.

Володимир Зеленський підтвердив, що очікує на Путіна у Стамбулі для прямих переговорів. Тим часом президент Бразилії Луїс Інасіу Лула да Сілва заявив, що звернеться до Путіна з проханням прибути на перемовини до Туреччини.

Спецпредставник президента США Кіт Келлог повідомив, що Дональд Трамп особисто долучиться до переговорів лише у разі участі в них Володимира Путіна.