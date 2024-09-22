Дональд Трамп у суботу відхилив чергову пропозицію на проведення дебатів з віцепрезиденткою Камалою Гарріс, бо "надто пізно".

Про це пише Reuters.

“Проблема з додатковими дебатами полягає в тому, що вже надто пізно. Голосування вже розпочалося”, – сказав колишній президент США на мітингу у Вілмінгтоні, штат Північна Кароліна.

Гарріс і Трамп вперше зустрілися на дебатах 10 вересня, за результатами яких опитування показали перевагу віцепрезидентки. Раніше, у червні, Трамп дебатував з тодішнім президентом Джо Байденом.

Напередодні Віцепрезидент США прийняла запрошення телеканалу CNN на дебати 23 жовтня з Дональдом Трампом, однак він ще обдумував пропозицію. Пізніше – відхилив її.

Президентські вибори у США заплановані на 5 листопада цього року. Основні конкуренти — колишній президент США Дональд Трамп від Республіканської партії та чинна віцепрезидентка Камала Гарріс від Демократичної партії.