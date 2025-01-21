Президент США Дональд Трамп підписав указ, який доручає генеральному прокурору відновити застосування смертної кари та забезпечити штати препаратами для виконання вироків.

Про це повідомляє АР.

Наказ зобов’язує Міністерство юстиції домагатися смертної кари у відповідних випадках і підтримувати її збереження у штатах, які стикаються з нестачею препаратів для смертельних ін’єкцій.

“Найсвятіший обов’язок уряду — захищати своїх громадян від жахливих вчинків, і моя адміністрація не потерпить зусиль, спрямованих на те, щоб загальмувати і послабити закони, які санкціонують смертну кару проти тих, хто скоює жахливі акти насильства проти американських громадян”, — йдеться в указі Трампа.

Трамп доручив генеральному прокурору забезпечувати дотримання федеральної юрисдикції та наполягати на застосуванні смертної кари, зокрема у випадках вбивства правоохоронців або злочинів, що підпадають під смертну кару, якщо вони були скоєні нелегальними мігрантами. Також він наказав вживати заходів для скасування рішень Верховного суду, які обмежують можливості штатів і федерального уряду у винесенні смертних вироків.

Передбачалося, що Трамп відновить виконання смертних вироків на федеральному рівні, які були призупинені у 2021 році після запровадження мораторію колишнім генеральним прокурором Мерріком Гарландом.

На цей час у федеральній камері смертників перебувають лише троє засуджених.