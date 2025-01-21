Про це повідомляє АР.
Наказ зобов’язує Міністерство юстиції домагатися смертної кари у відповідних випадках і підтримувати її збереження у штатах, які стикаються з нестачею препаратів для смертельних ін’єкцій.
“Найсвятіший обов’язок уряду — захищати своїх громадян від жахливих вчинків, і моя адміністрація не потерпить зусиль, спрямованих на те, щоб загальмувати і послабити закони, які санкціонують смертну кару проти тих, хто скоює жахливі акти насильства проти американських громадян”, — йдеться в указі Трампа.
Трамп доручив генеральному прокурору забезпечувати дотримання федеральної юрисдикції та наполягати на застосуванні смертної кари, зокрема у випадках вбивства правоохоронців або злочинів, що підпадають під смертну кару, якщо вони були скоєні нелегальними мігрантами. Також він наказав вживати заходів для скасування рішень Верховного суду, які обмежують можливості штатів і федерального уряду у винесенні смертних вироків.
Передбачалося, що Трамп відновить виконання смертних вироків на федеральному рівні, які були призупинені у 2021 році після запровадження мораторію колишнім генеральним прокурором Мерріком Гарландом.
На цей час у федеральній камері смертників перебувають лише троє засуджених.
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