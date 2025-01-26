Про це повідомляє Axios із посиланням на трьох ізраїльських чиновників.

Попереднє рішення президента колишньої адміністрації Байдена припинити постачання однієї партії 900-кілограмових бомб у травні 2024 року спровокувало одну з найбільших криз, з якою зіткнулися відносини США та Ізраїлю під час 15-місячної війни в Газі.

Тоді адміністрація Байдена пояснила своє рішення тим, що використання Ізраїлем відповідних бомб у густонаселених районах Гази може призвести до значних жертв серед цивільного населення.

Як зазначає Reuters, одна бомба вагою 900 кілограмів (2000 фунтів) може пробити товстий бетон і метал, створивши широкий радіус вибуху. У червні минулого року США доставили Ізраїлю понад десять тисяч таких бомб.

Нова партія із 1800 бомб MK-84, які перебували на зберіганні в США, будуть доставлені кораблем в Ізраїль найближчими днями.

“Багато речей, які були замовлені та оплачені Ізраїлем, але не надіслані Байденом, зараз у дорозі!” — написав президент Трамп у суботу, 25 січня, у соцмережі TruthSocial.