Про це повідомляє Axios із посиланням на трьох ізраїльських чиновників.
Попереднє рішення президента колишньої адміністрації Байдена припинити постачання однієї партії 900-кілограмових бомб у травні 2024 року спровокувало одну з найбільших криз, з якою зіткнулися відносини США та Ізраїлю під час 15-місячної війни в Газі.
Тоді адміністрація Байдена пояснила своє рішення тим, що використання Ізраїлем відповідних бомб у густонаселених районах Гази може призвести до значних жертв серед цивільного населення.
Як зазначає Reuters, одна бомба вагою 900 кілограмів (2000 фунтів) може пробити товстий бетон і метал, створивши широкий радіус вибуху. У червні минулого року США доставили Ізраїлю понад десять тисяч таких бомб.
Нова партія із 1800 бомб MK-84, які перебували на зберіганні в США, будуть доставлені кораблем в Ізраїль найближчими днями.
“Багато речей, які були замовлені та оплачені Ізраїлем, але не надіслані Байденом, зараз у дорозі!” — написав президент Трамп у суботу, 25 січня, у соцмережі TruthSocial.
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