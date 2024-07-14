Колишній президент США Дональд Трамп зробив заяву після замаху на його вбивство.

Про це пише CNN.

У листі до його прихильників було коротке повідомлення.

“Це Дональд Трамп. Я ніколи не здамся”, – йдеться в повідомленні.

Нагадаємо, що на мітингу в Батлері, штат Пенсільванія, колишнього президента Дональда Трампа вивели зі сцени після того, як у натовпі пролунали постріли, а на його обличчі було видно кров.

Колишній президент Дональд Трамп став жертвою замаху на вбивство під час мітингу в Пенсільванії, всього кілька днів до прийняття номінації республіканців.

Шквал стрілянини викликав паніку, але Трамп, який отримав поранення вуха, заявив, що він почувається добре. Його кампанія також підтвердила, що він відновлюється після цього інциденту.