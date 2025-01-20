47-й президент США Дональд Трамп під час своєї інавгураційної промови оголосив, що в країні буде запроваджено політику, яка визнає лише два гендери – чоловік і жінка.

Про це Трамп заявив у своїй першій промові після інавгурації.

“Ми побудуємо суспільство, яке ґрунтується на досягненнях та засадах меритократії. Відсьогодні це буде офіційна політика Сполучених Штатів Америки. Відповідно до цієї політики, існуватиме тільки два гендери – чоловіки та жінки,” – заявив Трамп.

Меритократія, на якій акцентував президент, передбачає управління, засноване на здатностях і заслугах, незалежно від соціального чи економічного походження.

Крім цього, Трамп анонсував підписання “історичних” указів. Серед них – оголошення режиму надзвичайної ситуації на південному кордоні США та визнання міжнародних картелів терористичними організаціями.