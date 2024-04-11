Кандидат у президенти США від Республіканської партії, Дональд Трамп, вирішив, що відвідувати Україну зараз для нього неактуально під час передвиборчих перегонів у Сполучених Штатах.

Про це повідомляє Reuters.

Президент України Володимир Зеленський раніше запросив Трампа відвідати Україну та поділитися ідеями щодо припинення російської агресії.

Запрошення було зроблено під час опублікованого інтерв’ю Зеленського для видання Axel Springer. Проте, наступного дня представники виборчого штабу Трампа заявили, що офіційних контактів Зеленського з колишнім президентом США не було.

“Від Зеленського не було жодного зв’язку, і Трамп публічно заявив, що йому було б недоцільно їхати в Україну просто зараз, оскільки він не є головнокомандувачем”, — зазначили у штабі Трампа.

Варто вказати, що поїздки кандидатів у президенти США за кордон є досить поширеною практикою, такі візити здійснюються з метою покращення зовнішньої політики. Наприклад, інші колишні кандидати від Республіканської партії, такі як Майк Пенс та Кріс Крісті, відвідували Україну під час передвиборчих кампаній.

Також слід зазначити, що Трамп під час своєї першої президентської кампанії в 2016 році відвідав Мексику і зустрівся з тодішнім президентом Енріке Пенья Ньєто.