Про це повідомляє The Hill.

Чоловік висловив думку, що виглядає краще за Камалу Гарріс, посилаючись на обкладинку журналу Time, де її зображення є художньою ілюстрацією, а не фотографією.

Він зазначив, що журнал не зміг знайти підходящу фотографію Гарріс і тому звернувся до художника. На обкладинці вказано, що ілюстрація створена Нілом Джеймісоном з використанням фотографії Гарріс.