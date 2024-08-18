Про це повідомляє The Hill.
Чоловік висловив думку, що виглядає краще за Камалу Гарріс, посилаючись на обкладинку журналу Time, де її зображення є художньою ілюстрацією, а не фотографією.
Він зазначив, що журнал не зміг знайти підходящу фотографію Гарріс і тому звернувся до художника. На обкладинці вказано, що ілюстрація створена Нілом Джеймісоном з використанням фотографії Гарріс.
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