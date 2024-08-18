Кандидат у президенти від республіканців Дональд Трамп на мітингу в Пенсильванії заявив, що його зовнішність перевершує зовнішність кандидатки від демократів Камали Гарріс.

Про це повідомляє The Hill.

Чоловік висловив думку, що виглядає краще за Камалу Гарріс, посилаючись на обкладинку журналу Time, де її зображення є художньою ілюстрацією, а не фотографією.

Він зазначив, що журнал не зміг знайти підходящу фотографію Гарріс і тому звернувся до художника. На обкладинці вказано, що ілюстрація створена Нілом Джеймісоном з використанням фотографії Гарріс.