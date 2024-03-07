Дональд Трамп викликав президента США Джо Байдена на дебати перед виборами в листопаді, попри те, що раніше сам ухилявся від низки республіканських праймеріз.

Про це повідомляє Bloomberg.

“Для блага нашої країни важливо, щоб ми з Джо Байденом обговорювали питання, які є життєво важливими для США та її громадян. Я закликаю до проведення дебатів будь-коли, будь-де, будь-як”, — зазначив Трамп.

Бажання Трампа вести дебати з’явилося через кілька годин після того, як його остання суперниця від Республіканської партії Ніккі Гейлі вибула з перегонів, що ознаменувало початок найтриваліших загальних президентських виборів в новітній історії. Колишній президент пропустив п’ять праймеріз, попри те, що один із його опонентів, Кріс Крісті , назвав його “куркою” за те, що він не з’явився.

Під час кампанії 77-річний Трамп критикував Байдена, ставлячи під сумнів його розумову гостроту та висміюючи його за словесні помилки та спотикання під час ходьби. Хоча сам колишній президент також не застрахований від помилок під час виступів: нещодавно він переплутав Гейлі та колишнього спікера Палати представників Ненсі Пелосі.

“Я знаю, що Дональд Трамп бажає уваги та намагається розширити свою популярність поза базою MAGA. Якщо він так прагне бачити президента Байдена в прайм-тайм, йому не треба чекати! Він може приєднатися до десятків мільйонів американців, які завтра ввечері налаштуються на перегляд State of the Union”, — заявив речник кампанії Байдена Майкл Тайлер.

У США колишній президент Дональд Трамп лідирує на праймеріз республіканців в 11 штатах, Джо Байден на праймеріз демократів лідирує у 15 штатах.