Команда Дональда Трампа повідомила європейських чиновників, що новий президент США вимагатиме від країн НАТО збільшити оборонні витрати до 5% ВВП. Водночас Вашингтон планує продовжити надання військової допомоги Україні, незважаючи на попередні заяви Трампа про можливе припинення підтримки.

Про це повідомляє Financial Times.

Трамп також може погодитися на нижчий рівень у 3,5%, але планує пов’язати вимогу збільшення витрат із вигіднішими торгівельними умовами для країн-членів НАТО у відносинах із США.

Наразі лише 23 з 32 країн-членів НАТО виконують чинну ціль у 2% ВВП на оборону. У той час, як США в 2024 році витратять близько 3,1% ВВП на оборону, під час першого президентства Трампа цей показник сягав 3,4%.

Цього тижня провідні європейські члени НАТО, зокрема Франція, Німеччина, Велика Британія, Італія та Польща, обговорили з генеральним секретарем НАТО Марком Рютте та президентом України Володимиром Зеленським адаптацію оборонної політики у зв’язку з поверненням Трампа.

Під час саміту лідерів ЄС канцлер Німеччини Олаф Шольц у телефонній розмові з Трампом зазначив, що впевнений у подальшій підтримці України з боку США та Європи.

“Європейські зобов’язання щодо захисту України будуть недостатніми без залучення США”, – заявив Зеленський після зустрічі з лідерами НАТО та ЄС у Брюсселі.

Трамп, як і раніше, виступає проти членства України в НАТО і вимагає негайного завершення війни, але водночас підтримує ідею постачання озброєння Україні після досягнення перемир’я. На його думку, це забезпечить стратегію “миру через силу”.

У підсумку 24-годинних зустрічей у Брюсселі європейські партнери обговорили можливі підходи до підтримки України, але Зеленський наголосив, що без участі США така допомога залишатиметься недостатньою.