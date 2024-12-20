Про це повідомляє Financial Times.
Трамп також може погодитися на нижчий рівень у 3,5%, але планує пов’язати вимогу збільшення витрат із вигіднішими торгівельними умовами для країн-членів НАТО у відносинах із США.
Наразі лише 23 з 32 країн-членів НАТО виконують чинну ціль у 2% ВВП на оборону. У той час, як США в 2024 році витратять близько 3,1% ВВП на оборону, під час першого президентства Трампа цей показник сягав 3,4%.
Цього тижня провідні європейські члени НАТО, зокрема Франція, Німеччина, Велика Британія, Італія та Польща, обговорили з генеральним секретарем НАТО Марком Рютте та президентом України Володимиром Зеленським адаптацію оборонної політики у зв’язку з поверненням Трампа.
Під час саміту лідерів ЄС канцлер Німеччини Олаф Шольц у телефонній розмові з Трампом зазначив, що впевнений у подальшій підтримці України з боку США та Європи.
“Європейські зобов’язання щодо захисту України будуть недостатніми без залучення США”, – заявив Зеленський після зустрічі з лідерами НАТО та ЄС у Брюсселі.
Трамп, як і раніше, виступає проти членства України в НАТО і вимагає негайного завершення війни, але водночас підтримує ідею постачання озброєння Україні після досягнення перемир’я. На його думку, це забезпечить стратегію “миру через силу”.
У підсумку 24-годинних зустрічей у Брюсселі європейські партнери обговорили можливі підходи до підтримки України, але Зеленський наголосив, що без участі США така допомога залишатиметься недостатньою.
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