Новообраний президент США Дональд Трамп висловив категоричну незгоду з ідеєю використання Україною далекобійної зброї для ударів по території Росії. Він назвав це рішення небезпечним і таким, що сприяє ескалації конфлікту.

Про це повідомляє The Time.

“Я категорично не згоден з тим, щоб посилати ракети на сотні миль у Росію. Навіщо ми це робимо? Ми лише ескалуємо цю війну й ускладнюємо ситуацію”, – заявив Трамп.

Також він підкреслив, що ця ситуація потребує дипломатичного вирішення. Однак, на питання щодо можливої відмови від підтримки України, Трамп зазначив, що його мета – досягти домовленості, але відступати від підтримки не планує.

На слова Трампа відреагував радник Білого дому з питань комунікацій Джон Кірбі. Він наголосив, що адміністрація США продовжує допомагати Україні зміцнювати позиції як на полі бою, так і для потенційних переговорів із Росією.

“Наше завдання – допомогти президенту Зеленському опинитися в найкращій позиції для перемовин, якщо та коли вони розпочнуться. Це передбачає забезпечення максимальної підтримки, надання важелів впливу та створення умов для успіху на полі бою”, – зазначив Кірбі.

Він також підкреслив, що дозволи на використання далекобійної зброї спрямовані на посилення обороноздатності України та створення для неї стратегічних переваг у війні.

Адміністрація США прагне допомогти Україні в протистоянні з Росією, створюючи умови, що сприяють успішним перемовинам.