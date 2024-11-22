Про це Трамп написав у своїй соцмережі Truth Social.

Пем Бонді має майже 20-річний досвід роботи прокуроркою у Флориді, де вона, за словами Трампа, “зробила вулиці штату безпечними для сімей”.

У 2020 році вона була одним із адвокатів Трампа під час процесу імпічменту, а також входила до комісії з питань зловживання наркотичними засобами в період першого президентства Трампа.

“Занадто довго заангажоване Міністерство юстиції було озброєне проти мене та інших республіканців – більше цього не буде. Пем переорієнтує Мін’юст відповідно до його призначення – на боротьбу зі злочинністю та відновлення безпеки в Америці”, — написав обраний президент.

Нагадаємо, учора стало відомо, що конгресмен від Флориди Метт Гетц оголосив про відкликання своєї кандидатури на посаду генерального прокурора США.