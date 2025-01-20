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Трамп з дружиною прибув до Білого дому

Новообраний президент Дональд Трамп прибув до Білого дому, де його привітав чинний президент США Джо Байден.

Понеділок, 20 січня 2025, 18:56

Як повідомляє CNN, після служби в єпископальній церкві Святого Іоанна Трамп і його дружина Меланія були зустрінуті Байденом і першою леді Джилл Байден.

Згідно з традицією, після ранкової служби новообраний президент, віцепрезидент і їхні подружжя зазвичай відвідують Білий дім, де проводиться коротка приватна зустріч між новообраним і президентом, що покидає свою посаду. Очікується, що цього року Байден і Трамп разом з дружинами питимуть чай у Білому домі.

Зазначено, що традиційно президент, який залишає свою посаду, супроводжує нового президента до Капітолія на церемонію присяги. Проте, як зазначає CNN, у 2021 році Трамп не запросив Байдена до Білого дому, порушивши традицію.

Теги: Білий дім, Дональд Трамп, інавгурація Трампа

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