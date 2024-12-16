Дональд Трамп заявив, що може переглянути рішення адміністрації Джо Байдена щодо дозволу Україні застосовувати далекобійну зброю для ударів у глиб території Росії.

Про це він заявив під час пресконференції в Мар-а-Лаго.

За словами Трампа, він не вважає правильним рішення, яке дозволило українським силам використовувати ракети з дальністю до 300 км для атак на територію Росії.

“Я не думаю, що їм потрібно було дозволяти удари ракетами на 300 км у Росію. По-моєму, це погано”, – наголосив новообраний президент.

Трамп також припустив, що такі дії могли стати причиною втручання Північної Кореї у війну на боці Росії. Однак, як зазначають спостерігачі, повідомлення про перекидання північнокорейських військових до зони конфлікту з’явилися ще до ухвалення США цього рішення.

“Це залучило північнокорейців… і всього за кілька тижнів до того, як я прийду в офіс. Навіщо було це робити, не питаючи мене? Так, я можу [у відповідь на питання, чи скасує він це рішення]”, – додав Трамп.

У своїх заявах Трамп натякнув, що ухвалені раніше адміністрацією Байдена рішення не тільки вплинули на перебіг війни в Україні, але й ускладнили глобальну ситуацію. Він підкреслив, що має намір переглянути це питання після свого офіційного вступу на посаду.