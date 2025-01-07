Президент США Дональд Трамп заявив, що війна Росії проти України стає дедалі складнішою і може перерости в серйознішу ескалацію.

Про це він сказав під час виступу в Мар-а-Лаго.

“Ця війна може ескалувати й стати набагато гіршою, ніж вона є зараз”, – підкреслив Трамп.

На запитання про його можливу зустріч із президентом Росії Володимиром Путіним, Трамп відповів, що не має певності щодо того, коли це станеться.

“Я не можу сказати, коли це станеться, але знаю, що Путін хотів би зустрітися. Не думаю, що це доречно до 20 числа, і це засмучує мене, адже щодня гинуть люди – багато молодих солдатів”, – зазначив Трамп.

Трамп також заявив, що війн могла бути запобігнута, якби він був президентом.

“Це війна, якої ніколи не мало бути. Я гарантую, якби я був президентом, ця війна ніколи б не розпочалася”, – наголосив він.

Окрім критики дій адміністрації Байдена щодо України, Трамп висловив невдоволення процесом передачі влади, який має завершитися його поверненням до Білого дому.

“Вони роблять усе, щоб ускладнити передачу влади”, – заявив Трамп, звинувачуючи демократів у спробах перешкодити його реформам і використовувати суди для його дискредитації.

Експрезидент також розкритикував дії Байдена, зокрема підписання указу, що забороняє майбутній розвиток нафтовидобутку у Тихому та Атлантичному океанах.

“Вони кажуть, що хочуть плавного переходу. Але потім забороняють буріння на 625 мільйонів акрів землі. Ми будемо бурити знову, і дуже скоро”, – додав він.

Трамп наголосив, що, незважаючи на його обвинувачення у 34 кримінальних справах та заплановане винесення вироку у справі про “хас-моні” у Нью-Йорку, він планує активно протистояти перешкодам.

Виступаючи перед прихильниками, він підсумував, що демократи лише на словах підтримують плавний перехід влади, а на ділі створюють додаткові перешкоди, включаючи юридичний тиск.