Республіканський кандидат Дональд Трамп, який оголосив про свою перемогу на виборах, повідомив про плани припинити військові конфлікти, якщо стане президентом США.

Про це повідомляє Sky News.

Трамп у своїй нічній промові перед прихильниками прокоментував звинувачення щодо можливих війн за його президентства.

“Вони казали: ‘Він почне війну’. Я не збираюся починати війну, я збираюся зупинити війни”, – заявив Трамп.

Колишній президент нагадав, що протягом його попереднього терміну “не було воєн”, за винятком швидкої перемоги над терористичним угрупованням ІДІЛ.

Він також зазначив, що у липні пережив замах на своє життя в Пенсильванії, підкресливши, що “Бог врятував його не просто так”.