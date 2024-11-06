Про це повідомляє Sky News.
Трамп у своїй нічній промові перед прихильниками прокоментував звинувачення щодо можливих війн за його президентства.
“Вони казали: ‘Він почне війну’. Я не збираюся починати війну, я збираюся зупинити війни”, – заявив Трамп.
Колишній президент нагадав, що протягом його попереднього терміну “не було воєн”, за винятком швидкої перемоги над терористичним угрупованням ІДІЛ.
Він також зазначив, що у липні пережив замах на своє життя в Пенсильванії, підкресливши, що “Бог врятував його не просто так”.