Дональд Трамп заявив, що вже здобув перемогу на виборах, хоча підрахунок голосів у кількох штатах триває.

Про це повідомляє Reuters.

“Кожен день я буду боротися за вас, кожним подихом свого тіла. Я не заспокоюся, доки ми не створимо сильну, безпечну та процвітаючу Америку, на яку заслуговують діти”, – сказав Трамп.

Він назвав перемогу «безпрецедентним політичним досягненням» і згадав, що процес був «надзвичайно складним». Трамп також наголосив, що Америка надала республіканцям «потужний мандат», оскільки партія повернула контроль над Сенатом.

Крім того, за його словами, республіканці “зберегли контроль над Палатою представників”.

На сцені Трампа підтримували його дружина Меланія, напарник по кампанії Джей Ді Венс і спікер Палати представників Майк Джонсон, а також члени родини.

Нагадаємо, що Дональд Трамп заявив про намір швидко завершити війну в Україні у разі своєї перемоги на виборах. Він переконує, що зможе врегулювати конфлікт протягом 24 годин після вступу на посаду.