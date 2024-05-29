Дональд Трамп під час зустрічі з потенційними донорами для збору грошей на свою президентську кампанію у США заявив, що "бомбив би Москву", якби її вторгнення в Україну почалося за час його президентства.

Про це пише The Washington Post.

За словами анонімних співрозмовників видання, Трамп припустив, якби він був президентом США, то “бомбив би Москву та Пекін, якби РФ вторглася в Україну або Китай напав на Тайвань”. Ці слова здивували деяких донорів його передвиборчої кампанії.

Журналісти додають, що загалом під час заходів перед виборами Трамп говорить про зовнішню політику та теми, які він обговорює на мітингах, а саме інфляція та імміграція.

“У той час, як прихильники Джо Байдена в Голлівуді та Кремнієвій долині утримуються від підтримки провальної кампанії Байдена, донори по всій країні максимізують свої зусилля для переобрання президента Трампа, оскільки вони розуміють, що ми не можемо дозволити собі ще чотири роки жахливої політики Джо Байдена”, – йдеться в заяві прессекретаря Трампа Кароліни Левітт.