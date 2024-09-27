Про це пише The Guardian.
Трамп, виступаючи разом із Зеленським на Fox News, також сказав, що “багато чому навчився” й наголосив на тому, що війну треба зупинити.
“Нам потрібно зробити все, щоб натиснути на Володимира Путіна, щоб “зупинити цю війну”, – додав Зеленський.
Відповідаючи на питання, чи буде ще одна зустріч Трампа і Зеленського, Трамп сказав, що це “цілком можливо”.
Наприкінці виступу Зеленський звернувся до Трампа і запросив його приїхати в Україну, на що Трамп відповів, що приїде, додавши, що “це прекрасна країна, прекрасна погода, все прекрасно”.
Нагадаємо, сьогодні Президент України Володимир Зеленський під час зустрічі з кандидатом у президенти США Дональдом Трампом заявив, що має з американським політиком спільну думку про те, що війна в Україні має завершитися перемогою України.
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