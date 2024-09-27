У п'ятницю, 27 вересня, відбулася анонсована зустріч Президента України Володимира Зеленського з колишнім президентом США Дональдом Трампом. На ній американський політик заявив, що має намір укласти “чесну угоду для всіх” й тим самим, завершити війну в Україні.

Про це пише The Guardian.

Трамп, виступаючи разом із Зеленським на Fox News, також сказав, що “багато чому навчився” й наголосив на тому, що війну треба зупинити.

“Нам потрібно зробити все, щоб натиснути на Володимира Путіна, щоб “зупинити цю війну”, – додав Зеленський.

Відповідаючи на питання, чи буде ще одна зустріч Трампа і Зеленського, Трамп сказав, що це “цілком можливо”.

Наприкінці виступу Зеленський звернувся до Трампа і запросив його приїхати в Україну, на що Трамп відповів, що приїде, додавши, що “це прекрасна країна, прекрасна погода, все прекрасно”.

Нагадаємо, сьогодні Президент України Володимир Зеленський під час зустрічі з кандидатом у президенти США Дональдом Трампом заявив, що має з американським політиком спільну думку про те, що війна в Україні має завершитися перемогою України.