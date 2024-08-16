Кандидат у президенти США від республіканців Дональд Трамп заявив, що "має право" ображати свою опонентку від демократів Камалу Гарріс. Трамп каже, що не має великої поваги як до самої Гарріс, так і "до її інтелекту".

Про це пише ABC News.

На пресконференції в четвер, 15 серпня, у своєму гольф-клубі Бедмінстер у Нью-Джерсі колишній президент Дональд Трамп заявив, що має “право” ображати свого опонента-демократа — віцепрезидентку Камалу Харріс, тому що він не поважає її.

“Я думаю, що маю право на особисті нападки. Я не дуже поважаю її. Я не дуже поважаю її інтелект, і я думаю, що вона буде жахливим президентом. Я думаю, що дуже важливо, щоб ми виграли”, — заявив Трамп.

Крім того, республіканець звинувачує Гарріс у тому, що вона нібито не любить країну.

“Деякі люди кажуть: “О, чому б вам не бути добрим?” Але вони не є добрими до мене, вони хочуть посадити мене у в’язницю. Вони не хочуть, щоб я був трішки гідним”, — вчергове поскаржився Трамп.

Відповідаючи на запитання про те, як його особисті нападки на Гарріс можуть вплинути на його позицію серед жінок із передмістя, поміркованих і незалежних, Трамп почав “викручуватися”, запевнивши, що проводить “дуже спокійну кампанію”.