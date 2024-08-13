Дональд Трамп стверджує, що під час свого президентства попереджав Володимира Путіна не нападати на Україну, звинувачуючи в російській агресії нинішнього президента США Джо Байдена.

Про це він сказав в інтерв’ю Ілону Маску, передає “Укрінформ”.

Експрезидент укотре заявив, що Росія не вторглася б в Україну, якби він був при владі.

“Я дуже добре ладнав з Путіним, і він поважав мене”, — сказав Трамп, додавши, що часто говорив з Путіним про Україну, описуючи її як “зіницю свого ока”.

За словами експрезидента, він нібито застерігав Путіна: “Я сказав йому: не роби цього. Ти не можеш цього зробити, Володимире. Він сказав “нізащо”, а я сказав “так”.

За інформацією Reuters, інтерв’ю розпочалося після тривалої затримки (більш як на 40 хвилин пізніше, ніж очікувалося), спричиненої технічними проблемами, через які багато користувачів не мали доступу до прямої трансляції.

Маск стверджував, що проблеми були спричинені DoS-атакою, але це зрештою не підтвердилося.

Зазначається, що більшу частину інтерв’ю Маск, який підтримує кандидата від республіканців, розхвалював Трампа за хоробрість, проявлену під час замаху на експрезидента 13 липня, внаслідок якого він дістав поранення вуха. Трамп заявив, що планує в жовтні відвідати місто Батлер у штаті Пенсильванія, де стався напад, і провести там мітинг.

Під час бесіди Трамп повторив ті самі тези, які виголошує на зустрічах з виборцями, перебільшуючи політичні й економічні проблеми та звинувачуючи опонентів.

Він, зокрема, висловив обурення тим, що віцепрезидентка Камала Гарріс замінила Байдена як висуванка Демократичної партії й назвав цю заміну “переворотом”.

“Вона не дала жодного інтерв’ю відтоді, як почалася вся ця афера”, – сказав Трамп, натякнувши на її нездатність спілкуватися з пресою.

Трамп також похвалив лідерів Росії, Китаю та Північної Кореї, заявивши, що вони знаходяться на “вершині своєї гри”, і США потрібен сильний президент, щоб протистояти їм.

За його словами, їх часто називають диктаторами, але вони люблять свою країну, бо “це інша форма любові”.

У понеділок Трамп уперше за рік повернувся до мережі X, раніше відомої як Twitter, опублікувавши серію постів та відродивши акаунт, який слугував основним методом комунікації з громадськістю під час його попередніх кампаній та президентства.

Доступ Трампа до акаунту @realDonaldTrump був відновлений через місяць після того, як Маск став власником X. Раніше його було заблоковано після нападу прибічників Трампа на Капітолій 6 січня 2021 року.

Трамп відтоді розміщав дописи на своїй платформі Truth Social, яку запустив у лютому 2022 року, але вони не мали таку популярність, як на Твіттері.