Кандидат у президенти США від Республіканської партії Дональд Трамп заявив, що погрожував Володимиру Путіну завдати удару по центру Москви, якщо він не перестане "переслідувати" Україну.

Про це він сказав в інтервʼю The Wall Street Journal.

“Я сказав: Володимире, якщо ти нападеш на Україну, я завдам удару, якого ти не очікуєш. Вдарю прямо в центр Москви. Ми друзі, я не хочу цього робити, але ти не залишиш мені вибору”, — сказав Трамп.

За його словами, Путін відповів “no way”, що можна перекласти як “ні за що” або “не може бути”.

Однак, як стверджує Трамп, він ще раз попередив російського президента: “Тобі буде дуже боляче, і я збираюся зняти ці чортові куполи з твоєї голови”.

Трамп не уточнив, коли і за яких обставин відбулася ця розмова. При цьому він вкотре наголосив, що у нього з Путіним склалися чудові стосунки. Російський президент “знає, що я чортів божевільний”, наголосив Трамп.