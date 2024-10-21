Про це він сказав в інтервʼю The Wall Street Journal.
“Я сказав: Володимире, якщо ти нападеш на Україну, я завдам удару, якого ти не очікуєш. Вдарю прямо в центр Москви. Ми друзі, я не хочу цього робити, але ти не залишиш мені вибору”, — сказав Трамп.
За його словами, Путін відповів “no way”, що можна перекласти як “ні за що” або “не може бути”.
Однак, як стверджує Трамп, він ще раз попередив російського президента: “Тобі буде дуже боляче, і я збираюся зняти ці чортові куполи з твоєї голови”.
Трамп не уточнив, коли і за яких обставин відбулася ця розмова. При цьому він вкотре наголосив, що у нього з Путіним склалися чудові стосунки. Російський президент “знає, що я чортів божевільний”, наголосив Трамп.
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