Обраний президент США Дональд Трамп заявив, що недавні напади у громадських місцях у Новому Орлеані та Лас-Вегасі пов’язані з політикою "відкритих кордонів" президента Джо Байдена, хоча обидва нападники були громадянами США.

Про це Трамп написав на своїй сторінці в соціальній мережі Truth Social.

“Щодо політики відкритих кордонів Байдена я багато разів говорив під час мітингів та в інших місцях, що радикальний ісламський тероризм та інші форми насильницької злочинності стануть настільки жахливими в Америці, що важко буде навіть уявити або повірити”, — написав Трамп.

Він також назвав чинну адміністрацію “катастрофою”, звинувачуючи Байдена в слабкому управлінні та неспроможності захистити американців.

Трамп продовжив критику в наступних публікаціях, назвавши США “посміховиськом усього світу” через “слабке й неефективне урядування”.

Він звинуватив Міністерство юстиції, ФБР, державних та місцевих прокурорів у корупції та некомпетентності, стверджуючи, що правоохоронна система “витрачала весь свій час на незаконні напади на свого політичного опонента”.

У своїй заяві Трамп також закликав до втручання ЦРУ, хоча повноваження цього відомства обмежуються зовнішньою розвідкою й не поширюються на внутрішні справи США.

Що передувало

Нагадаємо, у середу вранці, 1 січня, в Новому Орлеані трапилася аварія, яка забрала життя щонайменше 10 осіб і залишила ще 30 травмованими. Місцева влада підтвердила ці дані, зазначивши, що трагедія сталася після того, як вантажівка в’їхала у великий натовп людей.

Правоохоронці встановили, що нападником, який наїхав на натовп у Новому Орлеані, є Шамсуд-Дін Джаббар, громадянин США зі штату Техас, колишній військовослужбовець Армії США.

Також у середу біля входу до Trump International Hotel у Лас-Вегасі вибухнув Tesla Cybertruck. Як повідомили в поліції, унаслідок інциденту водій транспортного засобу загинув, а семеро людей зазнали травм. Слідство виявило, що у багажному відсіку автомобіля були розміщені каністри з пальним і великі феєрверки.

Як пише Reuters, загиблим водієм Tesla Cybertruck був військовослужбовець США.