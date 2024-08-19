Кандидат у президенти США від Республіканської партії Дональд Трамп подякував за нібито підтримку його кандидатури популярною співачкою Тейлор Свіфт.

У своїй соцмережі Truth Social Трамп опублікував кілька скриншотів із X (Twitter), на яких зображені жінки в футболках з написом “Swifties for Trump” (“Фанати Тейлор Свіфт за Трампа”). Один зі скриншотів є колажем, на якому Свіфт зображена в образі Дядька Сема з підписом “Тейлор хоче, щоб ви голосували за Дональда Трампа”. Трамп супроводив це підписом “Приймаю!”.

Проте, як з’ясували іноземні журналісти, тільки одне зображення належить реальній жінці, яка раніше брала участь у шоу Трампа “Учень”, інші ж виявилися згенерованими штучним інтелектом або скриншотами сатиричної статті.

У коментарі для Deadline представник кампанії Трампа Стівен Чунг не прокоментував вказаний допис, зазначивши лише, що “Swifties for Trump” – це масовий рух, який набирає обертів.

Варто зазначити, що на виборах 2020 року попзірка підтримала Джо Байдена і гостро критикувала Трампа за його реакцію на протести після вбивства Джорджа Флойда. Наразі Тейлор Свіфт не висловлювала публічної підтримки жодному з кандидатів, але за чутками, може з’явитися на Національному з’їзді Демократичної партії, який стартує в понеділок.