Обраний президент США Дональд Трамп заявив, що війну в Україні він вважає пріоритетнішою для себе, ніж конфлікт на Близькому Сході.

Про це він сказав в інтерв’ю французьким ЗМІ, повідомляє Barron’s.

Трамп підкреслив важливість вирішення конфлікту між Україною та Росією, зазначивши, що обидві країни зазнають величезних втрат, і мільйони людей страждають. За його словами, хоча ситуація на Близькому Сході також є значущою, вона менш складна порівняно з війною в Україні.

“Я думаю, що ми повинні вирішити проблему України з Росією. Обидві ці країни зазнають втрат, у які ніхто не може повірити. Сотні тисяч солдатів гинуть. І Близький Схід, звичайно, є великим пріоритетом. Але я думаю, що Близький Схід — це менш складна ситуація, ніж Україна з Росією”, — сказав він.

Трамп додав, що США мають вирішити ці проблеми якнайшвидше. Він також повторив свій заклик до Вашингтона не втручатися у справи Сирії, зазначивши, що Сирія повинна самостійно вирішувати свої проблеми.