Дональд Трамп, новообраний президент США, зробив резонансну заяву щодо війни в Україні, підкресливши, що людські втрати з обох сторін значно перевищують офіційні дані.

Про це він сказав під час виступу в Мар-а-Лаго, повідомляє CNN.

“Ми намагаємося зупинити війну, цю жахливу, жахливу війну, що триває в Україні. Ми досягли невеликого прогресу, він важкий, він неприємний”, – сказав Трамп.

Він також звернув увагу на особливості українського рельєфу, які сприяють високим втратам серед військових.

“Люди гинуть у кількостях, яких ніхто ніколи не бачив. Це дуже рівнинні поля, і єдине, що зупиняє кулю — це тіло, людське тіло”, – зазначив президент.

Обраний президент підкреслив, що кількість загиблих військових з обох сторін є “астрономічною” та зазначив, що реальна ситуація набагато гірша, ніж повідомляється у медіа.

“Кількість солдатів, які гинуть з обох сторін, є величезною. Те, що відбувається там, набагато гірше, ніж повідомляють. Ми робимо все можливе, і будемо продовжувати це робити, щоб побачити, як це можна змінити.”, – додав він.

Трамп пообіцяв закінчити війну в Україні у перший день свого перебування на посаді, однак конкретного мирного плану ще не представив. Він також застеріг, що Україна, ймовірно, отримає менше підтримки від США після його вступу на посаду.