Новообраний президент США Дональд Трамп заявив, що президент України Володимир Зеленський готовий до укладення миру з Росією.

Про це Трамп розповів у телефонному інтерв’ю The Post.

“Він хоче укласти мир. Це нове. Він хоче припинення вогню”, – заявив Трамп.

За словами Трампа, під час розмови із Зеленським вони обговорювали можливі шляхи припинення війни, що триває з 2022 року.

“Ми не говорили про деталі. Він вважає, що час, і Путін повинен думати, що час, тому що він програв — коли ви втрачаєте 700 000 людей, настав час. Це не закінчиться, поки не буде миру”, – додав Трамп.

Нагадаємо, новообраний президент Сполучених Штатів заявив, що намагатиметься закінчити війну Росії проти України. Втім він зауважив, що з приходом його до влади Україна може отримувати вже менше військової допомоги.