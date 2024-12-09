Про це Трамп розповів у телефонному інтерв’ю The Post.
“Він хоче укласти мир. Це нове. Він хоче припинення вогню”, – заявив Трамп.
За словами Трампа, під час розмови із Зеленським вони обговорювали можливі шляхи припинення війни, що триває з 2022 року.
“Ми не говорили про деталі. Він вважає, що час, і Путін повинен думати, що час, тому що він програв — коли ви втрачаєте 700 000 людей, настав час. Це не закінчиться, поки не буде миру”, – додав Трамп.
Нагадаємо, новообраний президент Сполучених Штатів заявив, що намагатиметься закінчити війну Росії проти України. Втім він зауважив, що з приходом його до влади Україна може отримувати вже менше військової допомоги.
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