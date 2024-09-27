Про це пише “Голос Америки”.

Зазначається, що про це сказав Дональд Трамп через кілька годин після зустрічей українського президента у Білому домі з президентом Джо Байденом і віцепрезиденткою Камалою Гарріс, яка є суперницею Трампа на листопадових виборах.

“Президент Зеленський попросив мене зустрітися, і я зустрінуся з ним завтра (27 вересня. — Ред.) близько 09:45 у Трамп-тауер”, — заявив Трамп.

Також він зазначив, що те, що відбувається в Україні є ганьбою, адже стільки смертей і руйнувань — це жахливо.