Про це пише “Голос Америки”.
Зазначається, що про це сказав Дональд Трамп через кілька годин після зустрічей українського президента у Білому домі з президентом Джо Байденом і віцепрезиденткою Камалою Гарріс, яка є суперницею Трампа на листопадових виборах.
“Президент Зеленський попросив мене зустрітися, і я зустрінуся з ним завтра (27 вересня. — Ред.) близько 09:45 у Трамп-тауер”, — заявив Трамп.
Також він зазначив, що те, що відбувається в Україні є ганьбою, адже стільки смертей і руйнувань — це жахливо.
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