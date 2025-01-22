Президент США Дональд Трамп закликав російського диктатора Володимира Путіна укласти угоду про завершення війни в Україні, попередивши про можливе введення санкцій і тарифів проти РФ.

Про це Трамп написав у своїй соціальній мережі Truth Social.

Президент США заявив, що готовий зробити “велику послугу” Росії, чия економіка, за його словами, зазнає краху.

“Домовтеся зараз і припиніть цю безглузду війну! ДАЛІ БУДЕ ТІЛЬКИ ГІРШЕ”, — написав Трамп.

Якщо угода не буде укладена найближчим часом, Трамп пообіцяв запровадити “високі податки, тарифи та санкції” на всі товари, які Росія продає США та іншим країнам.

Він наголосив, що “не хоче нашкодити Росії” і симпатизує російському народу. Трамп також згадав внесок у перемогу у Другій світовій війні, зазначивши, що Росія втратила тоді майже 60 мільйонів життів.

Новообраний президент зазначив, що війна в Україні, на його думку, не почалася б, якби він залишався президентом США.