Президент США Дональд Трамп закликав Володимира Путіна укласти угоду для завершення війни в Україні, наголошуючи, що продовження конфлікту руйнує Росію, завдаючи значних економічних і людських втрат.

Про це пише CNN з посиланням на коментарі Трампа під час розмови з журналістами у Білому домі.

“Він повинен укласти угоду. Я думаю, що він руйнує Росію, не укладаючи угоду” – заявив Трамп.

Трамп підкреслив, що війна завдає шкоди Росії, зокрема через економічні проблеми, такі як інфляція, яка наближається до 10%.

“У Росії будуть великі проблеми. Погляньте на їхню економіку. Подивіться на їхню інфляцію”, – зазначив він.

Також Трамп повідомив про намір зустрітися з Путіним, щоб обговорити шляхи завершення війни, уточнивши, що деталі зустрічі наразі узгоджуються.

“Це може бути дуже скоро” – сказав він, додавши, що війна між Україною та Росією “ніколи не повинна була розпочатися”.

Президент також зазначив, що президент України Володимир Зеленський висловив бажання укласти угоду, за умови, що вона забезпечить стійке припинення війни та буде прийнятною для України.

“Зеленський хоче укласти угоду. Я не знаю, чи хоче Путін. Можливо, ні. Я не знаю” – підкреслив Трамп.

Раніше Трамп та віце-президент Джей-Ді Венс під час передвиборчої кампанії висловлювали скептицизм щодо подальшої підтримки України, наголошуючи на необхідності перемир’я навіть за умов втрати частини українських територій.