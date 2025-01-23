Президент США Дональд Трамп закликав Саудівську Аравію та ОПЕК знизити ціни на нафту, щоб позбавити Росію можливості фінансувати війну проти України.

Про це він заявив під час онлайн виступу на Всесвітньому економічному форумі у Давосі.

“Ви можете покласти край цій війні, знизивши ціни на нафту. Це безвідповідально, що й досі цього не зробили. Ми опустимо ціни на нафту, і росія одразу припинить війну з Україною”, — заявив він.

На його думку, високі ціни на нафту дозволяють Росії продовжувати агресію. Він також висловив здивування, чому це не було зроблено до виборів.

“Я вражений, чому вони цього не зробили ще до виборів. Якби ціна знизилася, то війна росії проти України швидко закінчилася б”, – сказав президент США.

Окрім цього, Трамп закликав країни НАТО збільшити витрати на оборону до 5% ВВП.