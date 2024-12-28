Обраний президент Сполучених Штатів звернувся до Верховного суду з проханням відкласти виконання закону, який зобов’язує китайську компанію ByteDance продати TikTok до 19 січня 2025 року, щоб уникнути заборони застосунку у США.

Про це пише Financial Times.

Видання нагадує, що закон про заборону соцмережі TikTok у США був ухвалений на початку 2024 року. Автори і прихильники законопроєкту вважають, що китайська соціальна мережа, яка досягла вибухової популярності на американському ринку, може передавати персональні дані американців китайському уряду, що загрожує національній безпеці країни.

У грудні, під час зустрічі з генеральним директором TikTok Шоу Цзі Чу, Трамп висловив підтримку застосунку, назвавши його важливою платформою, яка відіграла значну роль у його президентській кампанії.

Під час брифінгу адвокат Трампа Д. Джон Сауер, який також обраний новообраним президентом на посаду генерального соліситора США заявив, що “лише президент Трамп володіє неперевершеним досвідом укладання угод, отримав мандат на виборах і має політичну волю провести переговори, щоб врятувати платформу, одночасно вирішуючи проблеми національної безпеки, висловлені урядом – проблеми, які визнав сам президент Трамп”.

Якщо дія закону не буде припинена, популярний додаток припинить роботу до 19 січня.

Дональд Трамп під час президентської кампанії обіцяв «урятувати» платформу. Однак його інавгурація призначена на 20 січня – якщо закон залишиться чинним, TikTok буде заблокований у США вже добу.