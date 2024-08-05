Кандидат у президенти США Дональд Трамп під час розмови з президентом України Володимиром Зеленським закликав його не вірити у "фейкові новини" про те, що він допомагатиме російському диктатору Володимиру Путіну.

Про це йдеться у матеріалі американського видання Politico.

Під час розмови з Володимиром Зеленським експрезидент США та кандидат на цю посаду Дональд Трамп закликав українського лідера не вірити у “фейкові повідомлення” про те, що він допомагатиме Путіну, і пообіцяв Зеленському домагатися справедливого миру.

Видання звертає увагу на те, що першим іноземним лідером, якому зателефонував Трамп після оголошення про вибір Джей Ді Венса своїм кандидатом у віцепрезиденти, став президент України Володимир Зеленський.

“Люди, знайомі з подробицями їхньої розмови, стверджують, що все пройшло навіть краще, ніж можна припустити за офіційними теплими відгуками про їхню розмову. За їхніми словами, Трамп називав повідомлення про те, що він допомагатиме Путіну, “фейковими новинами”, і пообіцяв Зеленському домагатися справедливого миру”, — пише видання.

Водночас як зазначає Politico, ніхто не знає точно, що може зробити Трамп у разі своєї перемоги на президентських виборах у США.

“Ніхто не знає, що зробить Трамп, найчастіше навіть він сам. Константами його десятиліття на світовій арені є: непередбачуваність, транзакційний, а не принциповий підхід до міжнародних справ і схильність до персоналізації політики”, — йдеться у матеріалі.

Також видання додає, що перемога політика-республіканця у листопаді не обов’язково означає, що “Україна приречена” чи “Путін врятований”.