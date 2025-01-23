Як зазначається на сайті Білого дому, президент скористався своїми повноваженнями відповідно до Закону про імміграцію та громадянство для запобігання фізичному в’їзду нелегальних іноземців через південний кордон.
Адміністрація Трампа наголосила, що раніше окремі штати, зокрема Техас, зверталися до федерального уряду з проханням захистити їх від масового потоку нелегальних мігрантів. Однак, за словами представників адміністрації, уряд Джо Байдена не зміг ефективно захистити ці території.
Новий указ зобов’язує Міністерство внутрішньої безпеки, Міністерство юстиції та Держдепартамент США негайно вжити заходів для видворення нелегальних мігрантів, які перетнули кордон. Крім того, указ обмежує доступ до положень імміграційного законодавства, що дозволяли б мігрантам залишатися в США, зокрема щодо отримання притулку.
“Обіцянку виконано: у 2024 році президент Трамп пообіцяв ‘закрити кордон у перший же день’,” – заявили у Білому домі.
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