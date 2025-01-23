22 січня президент США Дональд Трамп підписав указ про закриття південного кордону Сполучених Штатів для нелегальних мігрантів. Цей крок є виконанням його передвиборчої обіцянки, даної у 2024 році, про закриття кордону одразу після вступу на посаду.

Як зазначається на сайті Білого дому, президент скористався своїми повноваженнями відповідно до Закону про імміграцію та громадянство для запобігання фізичному в’їзду нелегальних іноземців через південний кордон.

Адміністрація Трампа наголосила, що раніше окремі штати, зокрема Техас, зверталися до федерального уряду з проханням захистити їх від масового потоку нелегальних мігрантів. Однак, за словами представників адміністрації, уряд Джо Байдена не зміг ефективно захистити ці території.

Новий указ зобов’язує Міністерство внутрішньої безпеки, Міністерство юстиції та Держдепартамент США негайно вжити заходів для видворення нелегальних мігрантів, які перетнули кордон. Крім того, указ обмежує доступ до положень імміграційного законодавства, що дозволяли б мігрантам залишатися в США, зокрема щодо отримання притулку.