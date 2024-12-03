Новообраний президент США Дональд Трамп запропонував прем'єр-міністру Канади Джастіну Трюдо варіант, за якого Канада може стати 51-м штатом США, а Трюдо — губернатором цього штату, якщо він не здатний вирішити проблеми з мігрантами та торгівлею.

Про це пише Fox News з посиланням на джерела.

Минулої п’ятниці, 29 листопада, прем’єр-міністр Канади Джастін Трюдо здійснив візит до США, де відвідав резиденцію Трампа в Мар-а-Лаго. Цей візит відбувся на фоні погроз з боку республіканця щодо можливого введення мит на канадські товари.

Трамп заявив, що планує запровадити 25%-і мита на товари з Канади та Мексики через їхню неспроможність зупинити потік нелегальних мігрантів та наркотиків до США. Він також відзначив, що переговори з прем’єр-міністром Канади Джастіном Трюдо були “дуже ефективними”.

Згідно з джерелами Fox News, під час розмови з прем’єр-міністром Канади Джастіном Трюдо, Трамп заявив, що якщо Канада не вирішить проблеми з мігрантами та торговим дефіцитом зі США, він негайно після інавгурації введе 25% мита на всі канадські товари.

Трюдо відповів, що це вб’є канадську економіку, на що Трамп запропонував йому, аби Канада стала 51-м штатом США. Як стверджують співрозмовники Fox News, це викликало нервовий сміх у Трюдо та інших присутніх під час розмови.