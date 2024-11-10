Новообраний президент США Дональд Трамп зателефонував кремлівському диктатору Володимиру Путіну. У розмові американський лідер закликав главу Кремля не йти на ескалацію в Україні.

Про це пише The Washington Post.

За інформацією журналістів, Трамп порадив Путіну не загострювати війну в Україні, а ще нагадав про значну військову присутність американських сил в Європі. Також новообраний лідер США “висловив зацікавленість” у подальших розмовах із Путіним, щоб обговорити “якнайшвидше завершення війни в Україні”.

Видання зазначає, що під час своєї президентської кампанії Трамп неодноразово заявляв, що негайно припинить війну в Україні, але не повідомив подробиць про те, як він збирається це зробити.

Він приватно сигналізував, що підтримає угоду, згідно з якою Росія збереже частину захоплених територій, і під час останньої розмови з Путіним він коротко порушив питання захоплених земель, повідомили джерела видання, знайомі з цим питанням.

У публікації WP наголошується, що уряд України був поінформований про дзвінок Путіна і не заперечував проти того, щоб розмова відбулася. За словами джерел, українські чиновники вже давно розуміють, що Трамп співпрацюватиме з Путіним щодо дипломатичного розв’язання війни в Україні.